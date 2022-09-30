Новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Чувашии | 360°

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Новый физкультурно-оздоровительный центр открыли в Чувашии

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В селении Ишлеи открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «УНГА». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Комплекс построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Министр спорта России Олег Матыцин и помощник президента России Игорь Левитин приняли участие в открытии объекта.

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По данным издания, в комплексе располагаются два зала для занятий ОФП, 25-метровый бассейн, а также залы для борьбы, тенниса и фитнеса.

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