Спорт 15 июня 2023, 22:03 Новый экипировщик появился у сборной России по футболу

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РФС (Российский футбольный союз) подписал договор о сотрудничестве с компанией Jogel, которая будет заниматься экипировкой национальной сборной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов уточнил, что контракт рассчитан до 2026 года.

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«Уверен, что партнерство только укрепит развитие нашего футбола, а все игроки, не только профессионалы, получат качественную экипировку», — подчеркнул Митрофанов.

RT напомнил, что в связи с событиями на Украине компания Adidas, которая была техническим спонсором российской сборной с 2008 года, решила приостановить сотрудничество.