Новый допинговый скандал разгорится из-за запрета очередного препарата

WАDА хочет запретить экдистерон — препарат, увеличивающий выработку стероидного гормона тестостерона. Это вещество пользуется популярностью среди российских спортсменов. Значит, не за горами еще один допинговый скандал. Об этом рассказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Врач считает, что возможное добавление препарата в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства может говорить о предвзятости подобного решения со стороны организации.

«Уже сейчас понятно, что его запрет может стать большой проблемой. Мы начали изучать имеющуюся научную базу по этой субстанции <…>. Меня очень смущает, что на пороге возможного запрета одной из самых распространенных в нашей стране субстанций — экдистерона — опять нет никакой дискуссии», — рассказал Безуглов сайту «Спорт-Экспресс».

По его словам, чтобы внедрить в практику какие-то рекомендации, нужно иметь очень серьезные основания на это. Безуглов добавил, что если продолжать молчать, то могут пострадать многие спортсмены, и не только российские.

Ранее экдистерон никогда не попадал под запрет со стороны международных организаций. О его влиянии на организм известно уже более 40 лет. Он помогает наращивать мышечную массу, дает силу и выносливость.