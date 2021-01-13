Новый бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта

По данным промоутера Эдди Хирна, бой был запланирован на 21 ноября прошлого года. Его пришлось перенести, так как у Поветкина был обнаружен коронавирус.

Предыдущий поединок прошел августе 2020 года. В нем Поветкин победил спортсмена на пятом раунде.

Ранее Поветкин признался, что может уйти с профессионального ринга после второго боя с Диллианом Уайтом.

Поветкин заметил, что спортсмену надо заканчивать профессиональную карьеру, если ему надоело. По его словам, почему бы ему не продолжить боксировать, пока у него это получается и есть желание.

Левый апперкот, которым российский боксер Александр Поветкин отправил в нокаут британца Диллиана Уайта в августе прошлого года, стал лучшим по версии портала Boxing Scene. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун. В пятом раунде Поветкин нырнул под правую сторону противника и через долю секунды коротким и мощным апперкотом от корпуса отправил Уайта в глубокий нокаут.