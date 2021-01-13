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    13 января 2021, 17:14

    Новый бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта

    Дарья Морозова

    Второй поединок Александра Поветкина и Диллиана Уайта пройдет 6 марта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Новый бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта

    По данным промоутера Эдди Хирна, бой был запланирован на 21 ноября прошлого года. Его пришлось перенести, так как у Поветкина был обнаружен коронавирус.

    Предыдущий поединок прошел августе 2020 года. В нем Поветкин победил спортсмена на пятом раунде.

    Ранее Поветкин признался, что может уйти с профессионального ринга после второго боя с Диллианом Уайтом.

    Поветкин заметил, что спортсмену надо заканчивать профессиональную карьеру, если ему надоело. По его словам, почему бы ему не продолжить боксировать, пока у него это получается и есть желание.

    Левый апперкот, которым российский боксер Александр Поветкин отправил в нокаут британца Диллиана Уайта в августе прошлого года, стал лучшим по версии портала Boxing Scene. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун. В пятом раунде Поветкин нырнул под правую сторону противника и через долю секунды коротким и мощным апперкотом от корпуса отправил Уайта в глубокий нокаут.