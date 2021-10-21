Новые спортивные объекты появятся в Омске: это 25-метровый бассейн и фехтовальный центр. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков, написал Infox.ru.

Бассейн длиной 25 метров появится на «Московке-2». На его строительство будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере 250 миллионов рублей. Фехтовальный центр в Омске будет построен при участии Федерации фехтования России. Найден инвестор, который вложит в строительство 210 миллионов рублей.