Новые спортивные комплексы откроют в Петербурге

В рамках программы «Газпром — детям» в Петербурге возведут три новых спорткомплекса в Петродворцовом и Колпинском районах и на Московском шоссе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой телеканал «Санкт-Петербург».

В первых двух комплексах с бассейнами, ледовой ареной и игровыми залами начнут проводить оздоровительные и учебно-тренировочные занятия. Кроме того, дети смогут заниматься там хоккеем, фигурным катанием, плаванием, игровыми видами спорта, аэробикой и хореографией.

В третьем комплексе будут располагаться гимнастические и хореографические залы. В рамках программы в Петербурге создали уже 37 спортивных объектов.