Новые хоккейные площадки откроют в Подмосковье в 2019 году

15 новых хоккейных площадок появятся в 2019 году на территории 14 городских округов Московской области.

Новые площадки появятся в Домодедове, Истре, Кашире, Котельниках, Лобне, Люберцах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Ступине и Электростали.

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«Массовый спорт является одним из приоритетных направлений в Московской области. Мы возводим новые плоскостные сооружения для занятий как летними, так и зимними видами спорта. До конца 2019 года 14 муниципальных образований получат 15 новых хоккейных площадок», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что некоторые из площадок строятся на месте ранее существовавших, но изношенных объектов, другие возводятся с нуля.

«На эти цели заложено более 250 миллионов рублей. Отмечу, что у нас есть цель — вовлечение более 55% населения в занятия спортом, это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин. Кроме того, в регионе большой спрос на открытие плоскостных спортивных площадок: жители Подмосковья любят хоккей, футбол, баскетбол, другие игровые виды спорта. Поэтому удовлетворение спроса населения — еще один важный фактор для развития спортивной инфраструктуры», — заключил министр.

Помимо игрового пространства, на площадках будут оборудованы раздевалки для верхней одежды, туалеты, трибуна на 30 мест и скамейки для запасных игроков. Также все объекты получат освещение.