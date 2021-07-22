Новую стратегию развития российского футбола предложили в Госдуме

Комитет Госдумы по спорту направил в Минспорт рекомендации по развитию футбола в России. Об этом сообщил ТАСС.

Акцент предложили сделать на развитии детских и юношеских спортивных секций. Футбол должен стать доступным для всех слоев населения, только в такой ситуации этот спорт сможет выйти на новый уровень. Для этого во всех регионах должны появляться новые спортшколы и секции.

Кроме того, особое внимание предложили уделить организации спортивного лифта «школьная секция — местный клуб — профессиональный клуб». Для этого к работе необходимо привлекать клубы РПЛ, написала «Парламентская газета».