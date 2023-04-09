Спорт 09 апреля 2023, 11:32 Новозеландец Адесанья нокаутировал Перейру и вернул титул UFC Новозеландец Адесанья вернул титул UFC в среднем весе, нокаутировав бразильца Перейру UFC Russia / YouTube

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Новозеландский боец смешанных единоборств (MMA) Исраэль Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC в средней весовой категории в поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».

Главное событие турнира UFC 287 прошло в Майами. Завершился поединок нокаутом бразильского спортсмена уже во втором раунде. Перейра победил Адесанью и завоевал чемпионский титул в ноябре прошлого года, накануне состоялся матч-реванш.

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«Люди говорят, что месть — сладкое чувство. Если вы знаете меня, для меня это очень сладкая победа», — признался новозеландский боец после поединка.

Адесанью назвал своего оппонента отличным спортсменом. Он указал, что предыдущий проигрыш Перейре сделал его «более хорошим бойцом, более хорошим человеком».

Новозеландец одержал 24-ю победу в 26 поединках в профессиональных ММА. На счету Перейры два проигрыша в девяти схватках.

Ранее британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс одержал победу над американцем Камару Усманом. Это позволило ему сохранить чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории.