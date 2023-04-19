19 апреля 2023, 16:35
Новоуренгойская команда «Факел» одержала первенство на чемпионате России по волейболу
Новоуренгойская молодежная команда «Факел» заняла первое место на чемпионате России по волейболу, финал которого проходил в Новосибирске. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Соперником в финальном матче «Факелу» достался новосибирский «Локомотив-СШОР».
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«Там есть ребята очень взрослые. К этой игре мы каким-то определенным способом не настраивались, мы всегда играем на победу», — сказал журналистам главный тренер молодежной команды «Факел» Роман Емполов.
Во всех трех сетах «Факелу» удалось одержать победу.
Спортсмены
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