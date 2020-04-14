Новость о выходе Мариу из «Локомотива» появилась в Сети

По информации издания Португалии, о выкупе футболиста задумалось руководство «Спортинга» из Лиссабона. В настоящее время права на Мариу принадлежат миланской команде «Интер», несмотря на аренду «Локомотива».

Предполагается, что переход спортсмена будет частью сделки по трансферу игрока «Спортинга» Маркоса Акуньи.