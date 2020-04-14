Новость о выходе Мариу из «Локомотива» появилась в Сети
Португальский футболист и игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу, возможно, уйдет из футбольного клуба. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на A Bola.
По информации издания Португалии, о выкупе футболиста задумалось руководство «Спортинга» из Лиссабона. В настоящее время права на Мариу принадлежат миланской команде «Интер», несмотря на аренду «Локомотива».
Предполагается, что переход спортсмена будет частью сделки по трансферу игрока «Спортинга» Маркоса Акуньи.