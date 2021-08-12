Новость о том, что олимпийский чемпион получил в подарок $1 млн, назвали фейком

Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева заявил, что информация о подаренном чемпиону летних Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву один миллион долларов является фейком. Об этом сообщил RT.

Как уточнил «РБК Спорт», представитель депутата объяснил, что Гаджиев лишь пригласил спортсмена в гости. Парламентарий намеревался поздравить борца на Олимпиаде в Токио.

Садулаев на завершившихся Играх во второй раз в карьере стал чемпионом. Он в турнира в весовой категории до 97 килограммов одержал победу над американцем Кайлом Снайдером со счетом 6:3. Также россиянин получил еще одну золотую медаль в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее Садулаев сообщил, что Гаджиев подарил ему один миллионов долларов. Однако чуть позже пост с этой информацией удалил.