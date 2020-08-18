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    18 августа 2020, 20:32

    Новосибирский баскетболист умер во время матча

    Александра Каширина

    Российский баскетболист команды «Юго-Запад» Алексей Устиновский скончался со время матча. Об этом написала газета «Комсомольская правда».
    Новосибирский баскетболист умер во время матча

    Издание сообщило, что спортсмен упал через две минуты после начала матча турнира по стритболу «Лига 54» в Новосибирске. Врачи поспешили оказать баскетболисту первую помощь, но он скончался. По данным медиков, у него случился сердечный приступ.

    Устиновскому был 41 год. У него остались жена и двое сыновей. В Новосибирской ассоциации баскетбола выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что спортсмен был опытным игроком, добрым человеком и хорошим отцом, «который воспитывал будущее поколение баскетболистов».

    Ранее сообщалось, что центровой сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо умер во время тренировки от сердечного приступа. 27-летний спортсмен из Нигерии почувствовал себя плохо во время бега. У него не наблюдалось никаких проблем со здоровьем.

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