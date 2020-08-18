Новосибирский баскетболист умер во время матча

Издание сообщило, что спортсмен упал через две минуты после начала матча турнира по стритболу «Лига 54» в Новосибирске. Врачи поспешили оказать баскетболисту первую помощь, но он скончался. По данным медиков, у него случился сердечный приступ.

Устиновскому был 41 год. У него остались жена и двое сыновей. В Новосибирской ассоциации баскетбола выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что спортсмен был опытным игроком, добрым человеком и хорошим отцом, «который воспитывал будущее поколение баскетболистов».

Ранее сообщалось, что центровой сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо умер во время тренировки от сердечного приступа. 27-летний спортсмен из Нигерии почувствовал себя плохо во время бега. У него не наблюдалось никаких проблем со здоровьем.