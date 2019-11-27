Новоизбранный глава WADA: скорее всего Россия сможет провести матчи Евро-2020

Стало известно, кто решит судьбу участия России в Олимпиаде-2020 Подробнее

По данным издания, в Санкт-Петербурге следующим летом должны пройти четыре матча в рамках чемпионата Европы по футболу.

Но комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации запретить России проводить международные спортивные соревнования на протяжении четырех лет. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято девятого декабря. Если оно будет не в пользу РФ, то, по словам Баньки, запрет Евро-2020 может и не коснуться.