Нового генсекретаря Федерации бокса России выберут 29 января

Конференция состоится в онлайн-формате. К ней присоединятся члены исполкома, руководители организации и делегаты от всех 85 региональных отделений. Они определят новый состав исполнительного комитета, из членов которого будет утвержден новый генеральный секретарь Федерации на ближайшие четыре года.

Сейчас Федерацией бокса России руководит Умар Кремлев — с февраля 2017 года. Организация два раза, в 2018 и 2019 годах, удостаивалась премии Европейской конфедерации бокса (EUBC) в номинации «Лучшая национальная федерация EUBC». При Кремлеве в России прошли два Чемпионата мира по боксу, причем мужской и женский, а также три боксерских форума. Помимо этого, утвержден ежегодный праздник — День бокса, который стал международным.

Умар Кремлев был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) большинством голосов делегатов из 150 стран 12 декабря 2020 года. После этого он заявил о желании сосредоточиться на работе в AIBA, поэтому покидает пост генерального секретаря Федерации бокса России.