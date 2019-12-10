«Новое убийство великих княжон»: Уткин раскритиковал спортивных чиновников из-за фигуристок

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал в своем Instagram решение WADA относительно русских спортсменов в свете успеха русских фигуристок на финальном этапе Гран-при в Турине.

Журналист восхитился российскими фигуристками Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, и обвинил российских спортивных чиновников в том, что они отняли у девочек то, ради чего они жили «всю свою осознанную жизнь».

Российская фигуристка Косторная побила собственный мировой рекорд Подробнее

Он указал, что в связи со стремительным усложнением, которое сейчас переживает фигурное катание, взрослые спортсменки не могут соревноваться с юными фигуристками. Поэтому для сегодняшних чемпионок каждый год имеет критическое значение. Уткин заявил, что у них нет «времени ждать» столько времени до Олимпиады.

«Теперь они или не выступят на Олимпиаде совсем, чему они посвятили себя целиком, победе на Олимпиаде; или им придется выступать за другую страну. Вот это чудо вы разрушили. Беззащитное, трогательное, царственное. Новое убийство великих княжон. Никто из них не станет царицей так, как им мечталось», — написал Уткин.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства (WADA) запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.