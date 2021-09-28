Новиков заявил, что Карпин омолодит сборную

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков прокомментировал стратегию главного тренера сборной России Валерия Карпина по формированию команды. По его словам, тренер пытается омолодить сборную. Об этом сообщила «Газета.ru».

Карпин сформировал окончательный список команд на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Одним из членов сборной стал 21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Агаларов получил место в окончательном составе авансом. Карпин пошел по пути омоложения сборной и ввода новых людей, но Агаларов включен, думаю, авансом. Он игрок не настолько высокого уровня, чтобы сразу выходить в стартовом составе сборной. Думаю, ставка будет делаться на Смолова и Заболотного», — отметил Новиков.