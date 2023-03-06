Спорт 06 марта 2023, 20:44 Новичок «Зенита» Ренан объяснил свою мотивацию приезда в Россию

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Новоиспеченный защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал «Чемпионату», почему принял решение выступать за российскую команду.

«Мотивация приезда в Россию? Я знал, что такая ситуация с еврокубками. Но как только услышал о возможности перейти в „Зенит“, сразу же захотел этой возможностью воспользоваться», — цитирует футболиста RT.

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По его словам, эта прекрасная возможность попробовать свои силы в европейском футболе. Он признался, что с радостью откликнулся на новый опыт.

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Петербургский клуб выкупил Ренана у бразильского «Коринтанса». Соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано на пять лет.