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    06 ноября 2020, 17:14

    Новичок «Ливерпуля» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    Дарья Морозова

    Нападающего «Ливерпуля» Диогу Жота признали лучшим игроком Лиги чемпионов последней недели. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Спортсмен участвовал в матче против бергамской «Аталанты», который окончился со счетом 5:0. Во время игры он исполнил хет-трик.

    Другими претендентами на это звание стали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери.