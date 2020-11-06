Новичок «Ливерпуля» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающего «Ливерпуля» Диогу Жота признали лучшим игроком Лиги чемпионов последней недели. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Спортсмен участвовал в матче против бергамской «Аталанты», который окончился со счетом 5:0. Во время игры он исполнил хет-трик.
Другими претендентами на это звание стали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери.