Новичок «Ливерпуля» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Спортсмен участвовал в матче против бергамской «Аталанты», который окончился со счетом 5:0. Во время игры он исполнил хет-трик.

Другими претендентами на это звание стали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери.