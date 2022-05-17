Новак Джокович стал первым на турнире серии «Мастерс» в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем на турнире серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Финальная встреча с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:5). Победа над соперником стала для серба 1001-й в спортивной карьере. Всего в Риме Джокович одержал шесть побед. Больше него на этом турнире выигрывал лишь Рафаэль Надаль — 10 трофеев.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме составил 5,4 миллиона евро.