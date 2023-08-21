Спорт 21 августа 2023, 07:22 Новак Джокович по итогам 4-часовой игры стал чемпионом серии «Мастерс» в Цинциннати Теннисист Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в турнире серии «Мастерс» РИА «Новости»

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В США завершилась финальная игра турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл игрока из Ипснаии, первую ракетку мира Карлоса Алькараса, сообщил «Чемпионат».

Игра длилась почти четыре часа. Встреча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса стала самым продолжительным финалом в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс» — три часа 49 минут. Она завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), сербский спортсмен одержал победу и поднялся на третье место в рейтинге титулованных теннисистов.

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