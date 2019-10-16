Новая победа ястребов. «Авангард» сразился с петербургским СКА на домашней арене

Хоккеисты «Авангарда» одержали новую победу в регулярном чемпионате. В гости к ястребам в Балашиху приехал клуб СКА.

Шайба в первые минуты матча сразу показала петербургским гостям, что омские ястребы настроены решительно. Несмотря на травмированных игроков — временно не играли Зернов, Емелин, Широков, Франсон — «Авангард» уверенно держался на четвертом месте в турнирной таблице. Болельщики считали, что это шанс для тех, кто недавно пришел в команду.

Источник фото: телеканал «360»

Фанатов омский клуб встретил с распростертыми объятьями, точнее, крыльями. В вестибюле дворца «Арена Балашиха» можно было перевоплотиться в любимого хоккеиста, постоять на воротах и забить гол. Кроме этого, болельщиков ждал еще и мастер-класс от группы «Черри» — они оказали юным зрителям, как поддерживать команду с помощью танца.

Тем временем на льду шла серьезная борьба. Уже в первом периоде гости сравняли счет, а потом и вышли вперед, используя преимущество. Не обходилось и без легких травм и поломанных клюшек. На трибунах же драться никто не собирался, атмосфера была вполне дружелюбной.

Источник фото: телеканал «360»

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Кто сильнее, стало известно во второй половине матча. Ястребы активно сопротивлялись, и во втором периоде Кирилл Семенов забил в меньшинстве. Решающий гол «Авангарда» — сразу после перерыва. Отличился Павел Дедунов.

«Наверно каждый — и кто травмирован, и кто сейчас в обойме, — берет на себя эту ношу и тащит ее вперед. Только так. Надо поддерживать друг друга, как бы ни складывалась ситуация», — отметил нападающий ХК «Авангард» Павел Дедунов.

Источник фото: телеканал «360»

Итог встречи — 3:2 в пользу «Авангарда». Новый матч ястребы проведут с «Автомобилистом» на выезде. Ну, а в Московскую область следующим приедет «Куньлунь Ред Стар». Встреча с китайцами пройдет 25 октября.