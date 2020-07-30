Фото новой формы «Зенита» и «Спартака» появилось в Сети

Фанатам «Спартака» и «Зенита» показали, в какой форме футболисты выйдут на поле в сезоне-2020/21. Гостевой и домашний комплекты немного отличаются друг от друга.

Фотографии формы опубликовал портал Footy Headlines. У столичной команды домашний вариант представлен в фирменном дизайне «Спартака»: красная футболка, опоясывающая грудь белая полоса, жаккардовый принт по поверхности.

Создатели формы придумали такой рисунок на ткани, вдохновляясь конструкцией крыши стадиона «Открытие Арена», который является для красно-белых домашним полем.

У выездного варианта цвет верха белый, с черным воротником и черными зигзагообразными полосками по бокам, на груди — красная полоса. Рисунок на полосах совпадает с тем, что нанесен на домашнем комплекте.

Новая форма петербургского «Зенита» выполнена в сине-голубом цвете. Дома в сезоне-2020-21 футболисты выступят в комплекте с диагональным рисунком и традиционным воротником.

Выездной вариант — белое поло с логотипом «Зенита».

Петербуржцы в прошедшем сезоне отстояли звание чемпиона страны и выиграли Кубок России, победив ФК «Химки». У «Спартака» — 39 очков и седьмое место в Российской премьер-лиге, участие в полуфинале Кубка России.