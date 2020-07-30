Фото новой формы «Зенита» и «Спартака» появилось в Сети
Фотографии формы опубликовал портал Footy Headlines. У столичной команды домашний вариант представлен в фирменном дизайне «Спартака»: красная футболка, опоясывающая грудь белая полоса, жаккардовый принт по поверхности.
Создатели формы придумали такой рисунок на ткани, вдохновляясь конструкцией крыши стадиона «Открытие Арена», который является для красно-белых домашним полем.
У выездного варианта цвет верха белый, с черным воротником и черными зигзагообразными полосками по бокам, на груди — красная полоса. Рисунок на полосах совпадает с тем, что нанесен на домашнем комплекте.
Новая форма петербургского «Зенита» выполнена в сине-голубом цвете. Дома в сезоне-2020-21 футболисты выступят в комплекте с диагональным рисунком и традиционным воротником.
Выездной вариант — белое поло с логотипом «Зенита».
Петербуржцы в прошедшем сезоне отстояли звание чемпиона страны и выиграли Кубок России, победив ФК «Химки». У «Спартака» — 39 очков и седьмое место в Российской премьер-лиге, участие в полуфинале Кубка России.