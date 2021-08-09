Носов отреагировал на оценки судей в отношении российских гимнасток на Играх в Токио

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, политик Дмитрий Носов прокомментировал решение судей в отношении российских гимнасток на Играх в Токио. По его словам, оценки были предвзятыми и заказными. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, второе место у россиянок, конечно же, незаслуженное. Носов признался, что его обуяла нестерпимая злость и чувство несправедливости после решения судей. Он также отметил, что в художественной гимнастике Россия является лучшей в мире на протяжении десятилетий. А судьи, поставившие эти оценки, заслуживают презрения.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, несмотря на то, что победившая израильтянка Линой Ашрам допустила грубую ошибку. В групповом многоборье России также присудили второе место.