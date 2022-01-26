NOS.nl: полузащитник Хендрикс покинул расположение «Спартака»

Йоррит Хендрикс, полузащитник «Спартака», покинул расположение клуба в ОАЭ, чтобы пройти медосмотр в нидерландском «Фейеноорде». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NOS.nl.

По данным СМИ, «Фейеноорд» планирует подписать с Хендриксом контракт на полтора сезона с правом дальнейшего выкупа футболиста.

За «Спартак» Хендрикс стал выступать год назад. Он принял участие в восьми матчах чемпионата России. Контракт с клубом у него заключен до 2024 года.