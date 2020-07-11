«Норвич» досрочно вылетел из АПЛ

Для «Норвича» это будет уже пятый вылет из Английской премьер-лиги. До этого команда вылетала в сезонах 1994−1995, 2004−2005, 2013−2014 и 2015−2016.

До конца чемпионата осталось три тура, а Норвичу не хватает 13 очков, чтобы остаться в лиге. Сейчас они находятся на 20-м месте. «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции с 34 очками.

Следующая игра «Норвича» запланирована на 14 июля. На выезде они сыграют с «Челси». Разгромивший их сегодня «Вест Хэм» 17 июля на своем поле примет клуб «Уотфорд».