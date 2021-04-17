«Норвич» досрочно пробился в АПЛ

Футбольный клуб «Норвич» спустя год после вылета возвращается в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Результат «Суонси» в матче с «Уикомбом» обеспечил «Норвичу» возвращение в высший дивизион чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщил ТАСС.

Этот сезон подопечные Даниэля Фарке провели в дивизионе «Чемпионшип», куда попали после вылета из АПЛ. Несмотря на то, что до конца чемпионата еще четыре игры, «Норвич» точно переходит в высший дивизион.

Команда отметила это событие, разместив коллаж на своей странице в Twitter с подписью: «Мы вернулись».

По итогам 41 матча у «Норвича» 90 очков. У занимающего второе место «Уотфорда» 82 очка после 42 встреч.

Кто замкнет переходящую в АПЛ тройку, пока не известно. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, по итогам чемпионата разыграют возможность перейти в высший дивизион в плей-офф.