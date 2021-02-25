Норвежцы не пустили россиянина на подиум в спринте на чемпионате мира в Германии

Российский лыжник Александр Большунов финишировал четвертым в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Гонку выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо, вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

Клебо пришел к финишу за 3 минуты 1,30 секунды. Серебряный призер Вальнес отстал от победителя на 0,66 секунды, обладатель бронзы Таугбель — на 0,80 секунды.

Отставание Большунова составило 5,92 секунды. Россиянин Александр Терентьев пришел пятым, с отставанием в 17,41 секунды, сообщило РИА «Новости».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги мужского спринта на чемпионате мира в Германии газете «Спорт-Экспресс».

«Норвежцы на сегодняшний день сильнее. Не хватило скоростных качеств. Те, кто сегодня оказался впереди Саши, все специализируются на спринте. Они готовились именно к этой гонке», — объяснил Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе стартовал 25 февраля. Соревнования продолжатся до 7 марта, рассказало RT.