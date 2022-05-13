Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холланд на этой неделе присоединился к «Манчестер Юнайтед». Спортивные эксперты «Центральной службы новостей» предрекли большое будущее 21-летнему игроку.

Отмечается, что Холланд хорошо проявил себя в составе «Боруссии» и помог дортмундскому клубу завоевать Кубок Германии. Эксперты считают, что нападающий сможет стать игроком основного состава «Манчестер Сити» и поможет команде одержать не одну победу.

Холланд заключил с МЮ контракт до 2027 года, пояснил «ПолитЭксперт».