Норвежским биатлонистам не понравилась победа Логинова. Его назвали обманщиком

«Он не заслуживает того, чтобы быть здесь. Мы уже говорили, что он мошенник, а я не уважаю обманщиков», — заявил Тарьей. Он напомнил, что Логинова ранее отстраняли от соревнований из-за допинга.

Дисквалификация длилась с ноября 2014 по ноябрь 2016 года. В организме Логинова тогда нашли запрещенный эритропоэтин. После того как наказание закончилось, некоторые биатлонисты выступали против возвращения Логинова в спорт.

Йоханнес Бе добавил, что ему кажется странным победа россиянина из-за «слабых результатов на лыжных гонках, которые он продемонстрировал в этом году».

Оба брата надеялись, что главной интригой будет противостояние норвежских и французских спортсменов, без участия россиян.

Сегодня на чемпионате мира в итальянском Антхольце Логинов завоевал золото в спринте на 10 километров. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, отстрелявшись по мишеням без единого промаха. Второе и третье места заняли французы Кантен Фийон Майе (+6,5 секунды, один промах) и Мартен Фуркад (+19,5, без промахов). Братья Бе оказались на четвертой и пятой строчках.

Победа Логинова стала первой для россиян на чемпионатах мира в личных соревнованиях с 2008 года.