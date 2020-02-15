    15 февраля 2020, 20:30

    Норвежским биатлонистам не понравилась победа Логинова. Его назвали обманщиком

    Кирилл Фролов

    Братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе, выступающие за Норвегию, считают несправедливой победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира. Об этом они рассказали телеканалу NRK.
    Норвежским биатлонистам не понравилась победа Логинова. Его назвали обманщиком

    «Он не заслуживает того, чтобы быть здесь. Мы уже говорили, что он мошенник, а я не уважаю обманщиков», — заявил Тарьей. Он напомнил, что Логинова ранее отстраняли от соревнований из-за допинга.

    Дисквалификация длилась с ноября 2014 по ноябрь 2016 года. В организме Логинова тогда нашли запрещенный эритропоэтин. После того как наказание закончилось, некоторые биатлонисты выступали против возвращения Логинова в спорт.

    Йоханнес Бе добавил, что ему кажется странным победа россиянина из-за «слабых результатов на лыжных гонках, которые он продемонстрировал в этом году».

    Оба брата надеялись, что главной интригой будет противостояние норвежских и французских спортсменов, без участия россиян.

    Сегодня на чемпионате мира в итальянском Антхольце Логинов завоевал золото в спринте на 10 километров. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, отстрелявшись по мишеням без единого промаха. Второе и третье места заняли французы Кантен Фийон Майе (+6,5 секунды, один промах) и Мартен Фуркад (+19,5, без промахов). Братья Бе оказались на четвертой и пятой строчках.

    Победа Логинова стала первой для россиян на чемпионатах мира в личных соревнованиях с 2008 года.