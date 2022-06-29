Норвежский полузащитник ЦСКА Бохинен присоединился к клубу «Салернитана»

Полузащитник Эмиль Бохинен покинул ЦСКА. Спортсмен подписал контракт с итальянским клубом «Салернитана». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Как сообщили в пресс-службе, «Салернитана» выкупила контракт спортсмена с ЦСКА. Такое право они имели согласно арендному соглашению полузащитника.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел 11 матчей, однако не забил ни одного мяча.