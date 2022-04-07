Норвежский лыжник Клебо счел правильным отстранение российских спортсменов от состязаний

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пришел к выводу, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований было правильным решением. Об этом написала «Политика Сегодня».

«Здесь особая ситуация. Это не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — обозначил Клебо.

Отмечается, что FIS (Международная федерация лыжного спорта) отстранила российских лыжников по рекомендации МОК. Кроме того, перенесли финальный этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.

«Думаю, сейчас важно не то, с кем мы будем соревноваться. Нам нужно обратить внимание на другие вещи», — цитирует Клебо радио «КП».