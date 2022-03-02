Норвежский лыжник Клебо пропустит оставшуюся часть сезона из-за ковида

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что вынужден пропустить оставшуюся часть сезона, так как заразился коронавирусом. Об этом написала «Газета.ru».

«Похоже, настал мой черед заразиться COVID-19. Два последних года я провел под очень строгими ограничениями, но сегодня получил положительный результат как экспресс-теста, так и ПЦР, и, похоже, остаток сезона пройдет без меня. За последние месяцы я был дома всего пару дней, и с нетерпением жду возможности наконец-то взять несколько выходных и дать себе отдохнуть», — написал спортсмен в Instagram.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель многодневки Тур де Ски. Сейчас он является лидером в общем зачете Кубка мира.