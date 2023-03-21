Спорт 21 марта 2023, 15:26 Норвежский футболист Норманн рассказал о причинах возвращения в Россию Норвежский футболист Норманн заявил, что счастлив играть в Москве

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Норвежский футболист Матиас Норманн принял решение присоединиться к «Динамо» и вернуться в Россию. В беседе со «Спорт-Экспресс» он рассказал, что сподвигло его к возвращению.

Спортсмен подчеркнул, что не видит разницы в московском, норвежском или британском футболе. Мужчина заявил, что не понимает удивления фанатов после его решения вернуться в Россию.

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Норманн подчеркнул, что счастлив находиться в Москве. По его словам, выступление за «Динамо» — лучшее, что могло с ним произойти, написало ИА НСН.

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