Норвежский футболист Матиас Норманн заявил, что не желает возвращаться в Россию

Норвежский футболист «Ростова» Матиас Норманн рассказал, что не желает возвращаться в расположение клуба. Сейчас он находится в аренде в «Норвиче», сообщил TV2.

Футболист отметил, что знает о ситуации, которая сложилась в России на фоне спецоперации на Украине.

«Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом. Если мы сможем переломить ситуацию с „Норвичем“ и остаться в Английской премьер-лиге, это было бы лучше всего. Но есть вопрос, что будет с моим контрактом в России, если „Норвич“ вылетит. Чемпионшип? Это не то, чего я хочу», — процитировала «Политика сегодня» слова футболиста.

Сейчас Норманн максимально пытается сконцентрироваться на игре за английский клуб.