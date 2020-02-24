Норвежский биатлонист вступился за Логинова и призвал видеть в нем человека

Двукратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен вступился за своего российского коллегу Александра Логинова. Накануне итальянские карабинеры завалились с обысками к российским биатлонистам. В результате Логинов пропустил гонку.

«Очень грустно, что сегодня он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь он соревнуется вместе с нами», — заявил Кристиансен.

По словам спортсмена, все наслышаны об обыске, который итальянская полиция устроила у российских спортсменов как раз накануне гонки. Биатлонист призвал видеть в российских коллегах прежде всего людей, а потом уже спортсменов. Отдельно Кристиансен отозвался о Логинове и обыске у него в номере.

«Это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль», — добавил норвежский чемпион.

В гостиничном номере Александра Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии в субботу, 22 февраля полиция устроила обыски. Логинова заподозрили в нарушении допинговых правил. Полиция изъяла у российского биатлониста личный компьютер и смартфон, завела дело. Его расследование намечено на понедельник, 24 февраля.