Норвежские легкоатлеты покинули отель в Катаре из-за массового отравления
IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетикиПодробнее
Спортсмены демонстративно отказались жить в «ужасных условиях», которые предлагают в отеле Ezdan Hotel. Туда представители сборной по легкой атлетике заселились на время чемпионата мира в Дохе.
Норвежские спортсмены массово отравились в гостинице. После этого они собрали вещи и уехали.
«Натуральный дом колхозника. Еда здесь такая, что невозможно есть», — рассказал член российской делегации.
Однако российские спортсмены пока терпят эти условия, отметил «Царьград».
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. На турнир от России приедут 30 российских легкоатлетов. Однако они будут выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации.