  • Норвежские легкоатлеты покинули отель в Катаре из-за массового отравления

    27 сентября 2019, 15:36

    Алена Макаренко

    Легкоатлеты из Норвегии выехали из отеля в Катаре, в котором жили вместе с российскими спортсменами. Об этом ТАСС рассказал член российской делегации на турнире.

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    Спортсмены демонстративно отказались жить в «ужасных условиях», которые предлагают в отеле Ezdan Hotel. Туда представители сборной по легкой атлетике заселились на время чемпионата мира в Дохе.

    Норвежские спортсмены массово отравились в гостинице. После этого они собрали вещи и уехали.

    «Натуральный дом колхозника. Еда здесь такая, что невозможно есть», — рассказал член российской делегации.

    Однако российские спортсмены пока терпят эти условия, отметил «Царьград».

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. На турнир от России приедут 30 российских легкоатлетов. Однако они будут выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации.