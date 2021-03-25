Норвежские футболисты призвали к бойкоту чемпионата мира в Катаре

Футболисты из Норвегии призвали к бойкоту чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что с 2010 года, когда стало известно, что эта страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, в нефтяном эмирате погибли более семи тысяч трудовых мигрантов, сообщило издание The Guardian.

По информации журналистов, в среднем за семь дней на стройках умирают по 12 граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Шри-Ланки, Филиппин или Кении. Первым происходящее придал огласке норвежский клуб «Тромсе». Его представители призвали национальную футбольную федерацию к бойкоту мундиаля, написала «Экспресс газета».

«Мы больше не можем молча смотреть, как умирают люди во имя футбола. Мы не контролируем влияние футбола на политику, но в силах установить требования к тем турнирам, которые проводим сами. От себя заявляем, что „Тромсе“ не будет продвигать ЧМ-2022 на своих платформах», — говорится в сообщении.

Президент Норвежской футбольной федерации Терье Свендсен заявил, что NFF никогда не поддерживала идею проведения чемпионата мира в Катаре.