Спорт 05 декабря 2022, 18:08 Норвежская лыжница Венг: «Конечно, мы скучаем по россиянам»

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Лыжница из норвежской сборной Тириль Венг призналась, что ее коллегам по команде не хватает соперничества с российскими спортсменами. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Конечно, мы скучаем по россиянам», — подтвердила Венг.

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«Политика Сегодня» напомнила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила представителей России от участия в мировых и континентальных первенствах на фоне событий на Украине.

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