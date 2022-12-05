05 декабря 2022, 18:08
Норвежская лыжница Венг: «Конечно, мы скучаем по россиянам»
Лыжница из норвежской сборной Тириль Венг призналась, что ее коллегам по команде не хватает соперничества с российскими спортсменами. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Конечно, мы скучаем по россиянам», — подтвердила Венг.
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«Политика Сегодня» напомнила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила представителей России от участия в мировых и континентальных первенствах на фоне событий на Украине.
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