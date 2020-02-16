Норвежская биатлонистка назвала дерьмом слова российской чемпионки

Биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф назвала критику российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «дерьмом». Ранее россиянка заявила, что норвежцам намеренно «помогают» с допингом врачи.

Экхофф в интервью телеканалу TV2 сообщила, что слова Резцовой — полная глупость, и предложила ей проверить, как обстоят дела на самом деле.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Глупо заявлять подобное. Но приятно, что она упоминает, что я в хорошей форме», — сказала Экхофф.

Ранее Резцова заявила, что француз Мартен Фуркад и норвежские биатлонисты, в частности Экхофф, получают медицинскую поддержку, которая помогает им побеждать. Норвежка, по ее мнению, «все пять этапов она прет, как ужаленная», потому что ей помогают врачи.

«Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. Но, как говорится, не пойман — не вор», — сказала российская чемпионка.

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Фуркад на это ответил, что у Резцовой развился старческий маразм.