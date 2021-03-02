Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов рассказал ИА Nation News о самочувствии экс-наставника сборной России по футболу и «красно-белых» Олега Романцева, которому провели операцию на сердце.

«Нормальное состояние, голос бодрый. Мы с ним и о футболе поговорили, и о здоровье», — поделился собеседник информагентства.

Он добавил, что Романцев пробудет в реанимации еще пару дней, после чего его переведут в палату. По словам самого Романцева, врачи успели сделать все вовремя, чтобы не было процессов дальнейшего заболевания.