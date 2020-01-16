Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

Перед боем с американским бойцом UFC Дональдом Серроне ирландец Конор Макгрегор сделал громкое заявление. Он пообещал, что на турнире UFC 246 отправит соперника в нокаут.

Турнир по смешанным единоборствам состоится в Лас-Вегасе. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 19 января. Ирландский боец выступил перед журналистами и заявил, что у него нет сомнений в своем превосходстве над противником.

«У меня были проблемы с Дональдом, однако с тех пор многое изменилось. Он говорил, что я был слишком маленьким для легкого веса», — процитировал канал Рен ТВ Конора Макгрегора.

Спортсмен добавил, что неприязни к Серроне у него нет, но в октагоне будет «пролита кровь».

«Будет нокаут», — пообещал Макгрегор.

Серроне же не собирается легко сдаваться. Он заявил, что зрители должны настроиться примерно на 4-5 раундов.

Перед UFC 246 состоялась традиционная дуэль взглядов.