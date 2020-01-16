    16 января 2020, 05:58

    Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

    Светлана Степанова

    Перед боем с американским бойцом UFC Дональдом Серроне ирландец Конор Макгрегор сделал громкое заявление. Он пообещал, что на турнире UFC 246 отправит соперника в нокаут.

    Турнир по смешанным единоборствам состоится в Лас-Вегасе. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 19 января. Ирландский боец выступил перед журналистами и заявил, что у него нет сомнений в своем превосходстве над противником.

    «У меня были проблемы с Дональдом, однако с тех пор многое изменилось. Он говорил, что я был слишком маленьким для легкого веса», — процитировал канал Рен ТВ Конора Макгрегора.

    Спортсмен добавил, что неприязни к Серроне у него нет, но в октагоне будет «пролита кровь».

    «Будет нокаут», — пообещал Макгрегор.

    Серроне же не собирается легко сдаваться. Он заявил, что зрители должны настроиться примерно на 4-5 раундов.

    Перед UFC 246 состоялась традиционная дуэль взглядов.