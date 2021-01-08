Нокаут в исполнении Поветкина назвали лучшим в 2020 году

Поединок в тяжелой весовой категории за титул временного чемпиона мира по версии WBC между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа 2020 года в Matchroom Fight Camp в Брентвуде. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун. В пятом раунде Поветкин нырнул под правую сторону противника и через долю секунды коротким и мощным апперкотом от корпуса отправил Уайта в глубокий нокаут.

Этой победой Поветкин прервал победную серию боксера из Великобритании. До встречи с россиянином Уайт одержал 11 побед подряд.