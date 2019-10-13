Нокаут обернулся для американского боксера комой

На турнире по профессиональному боксу в Чикаго Патрик Дэй вышел на ринг против другого американского спортсмена Чарльза Конвелла. Поединок проходил в андеркарте боя между украинцем Александром Усиком и американцем Чэзом Уизерспуном. Противостояние последних продлилось семь раундов, а затем боксер из США сдался, отказавшись продолжать борьбу.

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Бой Дэя против Конвелла длился 10 раундов. В последнем из них соперник отправил Патрика Дэя в нокаут. Спортсмена на носилках вынесли из зала и срочно направили в больницу.

Во время транспортировки в госпиталь у боксера произошел припадок. После него Дэй впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь американского спортсмена. Он находится в критическом состоянии.