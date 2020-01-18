Нокаут или полный провал: чего ждут от Макгрегора?

Абсолютное большинство россиян сделали ставку на победу ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Дональдом Серроне. Они уверены, что поединок закончится нокаутом.

«Конор Макгрегор — явный фаворит поединка. Букмекеры считают, что шансы на его победу около 75%. 25% приходится на победу Дональда Серроне. Ничья в ММА традиционно крайне маловероятна», — объяснил «360» директор по продуктам и контенту направления «Ставки» Rambler Group Алексей Ткачук.

По его словам, Макгрегор традиционно пользуется популярностью в России, а при условии его высоких шансов на победу большинство ставят именно на него. Ткачук оценил объем ставок на Макгрегора в 80%.

Как рассказал Ткачук, букмекеры считают, что бой продлится хотя бы два раунда — за это высказываются 63%. За один — 37%, но те, кто выбирает этот вариант, могут сделать ставку с более высоким коэффициентом. В то же время букмекеры, по словам Ткачука, считают, что бой завершится досрочно.

«Вероятнее всего мы увидим досрочную победу Конора Макгрегора, а именно нокаутом. Серроне — его единственный шанс, по мнению букмекеров, тоже лежит в нокауте», — заключил эксперт по ставкам.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января (ранним утром 19 января по московскому времени).