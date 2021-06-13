«Нокаут для команды»: Боярский резко высказался о поражении России в мачте с Бельгией

Сборная России проиграла бельгийцам в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Соперники отправили россиян в нокаут и ждать мобилизации не стоит, заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Не надо ничего оценивать, это был закономерный проигрыш. Бельгия в несколько раз сильнее, хоть и старше. После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли», — процитировал Боярского ТАСС.

По словам артиста, российские футболисты бились и старались, а болельщики пытались поддержать сборную. Несмотря на это, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Бельгии.

«Факты — это вещь упрямая, «не могем! Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды — дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», — отметил Боярский.

Он добавил, что России удается хорошо справляться с организацией больших соревнований. Артист подчеркнул, что страна может подготовить поля и обеспечить гостеприимный прием, но играть футболисты пока так и не научились.

Мачт России и Бельгии прошел 12 июня в Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Теперь россиянам предстоит 16 июня выйти на поле против сборной Финляндии.