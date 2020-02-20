Нокаут американца признали лучшим в боксе за 2019 год

Нокаут американского боксера Деонтея Уайлдера назвали самым лучшим в 2019 году. Удар высоко оценили во Всемирном боксерском совете (WBC) и показали его на видео в Instagram.

Уайлдер отправил кубинского спортсмена Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде поединка. Боксеры выходили на ринг 23 ноября в Лас-Вегасе. Тогда американцу удалось победить и защитить титул чемпиона WBC. Боксер победил нокаутом 41-й раз в профессиональной карьере.

Этот бой стал реваншем за соревнования в марте 2018 года. Спортсмены встречались в Бруклине и простояли девять раундов, в десятом Уайлдер отправил кубинца в нокдаун и добил до отмашки рефери.

Следующий поединок спортсмена состоится 22 февраля 2020-го. Он будет сражаться против британца Тайсона Фьюри. Бой проанонсировал Майк Тайсон.

Деонтею Уайлдеру 34 года. Боксом стал заниматься в 2005 году. Он выступает в тяжелом весе. В 2007 году он стал чемпионом США среди боксеров-любителей, а уже через год завоевал бронзу на Олимпийских играх в Пекине.