Нога Акинфеева опять совершила чудо

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил очередное чудо. Он спас свою команду во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы. ЦСКА играл против «Ференцвароша».

Акинфеев упал на газон, отразил атаку венгров. Но тут последовало добивание. Акинфеев успел выставить ногу и чудом отразил удар на добивании. Эпизод занял пару секунд. Армейцев выручила в этот раз молниеносная реакция голкипера — и, конечно же, удача и везение.

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Комментаторы встречи к слову вспомнили эпизод, который произошел во время матча с Испанией на Чемпионате мира в 2018 году. Акинфеев тогда отбил мяч левой ногой во время пенальти. Это было дважды невозможно: во-первых, потому что мало кто умеет отражать прицельные удары с 11 метров, а во-вторых, делать это ногой. Акинфеев — может.

В итоге команды в этот раз сыграли вничью. «Ференцварош» (Будапешт) — «ЦСКА» (Москва) разошлись со счетом 0:0.