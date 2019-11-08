Нога Акинфеева опять совершила чудо
Акинфеев упал на газон, отразил атаку венгров. Но тут последовало добивание. Акинфеев успел выставить ногу и чудом отразил удар на добивании. Эпизод занял пару секунд. Армейцев выручила в этот раз молниеносная реакция голкипера — и, конечно же, удача и везение.
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Комментаторы встречи к слову вспомнили эпизод, который произошел во время матча с Испанией на Чемпионате мира в 2018 году. Акинфеев тогда отбил мяч левой ногой во время пенальти. Это было дважды невозможно: во-первых, потому что мало кто умеет отражать прицельные удары с 11 метров, а во-вторых, делать это ногой. Акинфеев — может.
В итоге команды в этот раз сыграли вничью. «Ференцварош» (Будапешт) — «ЦСКА» (Москва) разошлись со счетом 0:0.