Спорт 21 августа 2023, 13:59 «Ночь чемпионов IBA» пройдет в Серпухове в преддверии Международного дня бокса Вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» состоится в Серпухове 26 августа Unsplash

Читать 360tv в

Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдет в подмосковном Серпухове 26 августа. Мероприятие приурочат к Международному дню бокса, сообщил «Чемпионат».

Зрители увидят девять боксерских поединков. На ринг выйдут чемпионы мира, победители Олимпийских игр и других международных турниров. Главным событием «Ночи чемпионов IBA» станет поединок в весовой категории 92 килограмма между пятикратным чемпионом мира Хулио Ла Крусом и двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым.

Реклама

Российский боксер Всеволод Шумков сразится с кубинским спортсменом Ласаро Альваресом. Мастер спорта РФ международного класса Харитон Агрба выступит против представителя ЮАР Ксолисани Ндонгени.

В День физкультурника в Серпухове прошел «Бокс забег». Участниками мероприятия, которое состоялось 13 августа, стали более 4,5 тысячи человек. Организаторами выступили Федерация бокса РФ и администрация округа.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном в бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщили «Известия». Бой продолжался меньше раунда, уточнил RT.