Нобель Арустамян заявил о возможном переходе Миранчука из «Локомотива» в «Милан»

По его словам, в россиянине сильно заинтересован главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли, с которым руководство клуба продлило контракт после нескольких успешных игр.

По словам журналиста предложение по Миранчуку «Локомотив» получит в ближайшее время. Но главный вопрос о сумме, за которую московский клуб готов отдать своего игрока.

«Долгое время „Локомотив“ убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 миллионов евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея — всего восемь миллионов», — написал Арустамян.

Он не исключил, что у московского клуба есть договоренность с агентами футболиста о том, чтобы получить за него двузначную сумму. При этом автор сообщения отметил, что в предстоящие недели до старта нового сезона развития этой истории ждать не стоит.