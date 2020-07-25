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    25 июля 2020, 15:56

    Нобель Арустамян заявил о возможном переходе Миранчука из «Локомотива» в «Милан»

    Анатолий Минкин

    Итальянский футбольный клуб «Милан» готовит предложение московскому «Локомотиву» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука. Об этом на своем канале в Telegram написал спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян.
    Нобель Арустамян заявил о возможном переходе Миранчука из «Локомотива» в «Милан»

    По его словам, в россиянине сильно заинтересован главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли, с которым руководство клуба продлило контракт после нескольких успешных игр.

    По словам журналиста предложение по Миранчуку «Локомотив» получит в ближайшее время. Но главный вопрос о сумме, за которую московский клуб готов отдать своего игрока.

    «Долгое время „Локомотив“ убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 миллионов евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея — всего восемь миллионов», — написал Арустамян.

    Он не исключил, что у московского клуба есть договоренность с агентами футболиста о том, чтобы получить за него двузначную сумму. При этом автор сообщения отметил, что в предстоящие недели до старта нового сезона развития этой истории ждать не стоит.

    Новости SMI.FM